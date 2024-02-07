Прогноз погоди у Одесі на 8 лютого: кінець зими чи вже весна?

Завтрашній четвер, 8 лютого 2024 року, обіцяє бути в Одесі та Одеській області досить теплим та погожим днем. Таким чином, прогнози синоптиків про аномально теплий лютий цього року збуваються.
Прогноз погоди в Одесі на 8 лютого
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 5-7°С тепла, вдень вона підніметься до 13-15°С вище за нуль.
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Прогноз погоди в Одеській області на 8 лютого
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень на півночі невеликий дощ.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 13-18°С тепла, на півночі 5-10°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.