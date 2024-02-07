Прогноз погоды в Одессе на 8 февраля: конец зимы или уже весна?

Завтрашний четверг, 8 февраля 2024 года, обещает быть в Одессе и Одесской области достаточно теплым и погожим днем. Таким образом, прогнозы синоптиков об аномально теплом феврале в этом году сбываются.
Прогноз погоды в Одессе на 8 февраля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-7°С тепла, днем она поднимется до 13-15°С выше нуля.
Читайте также: В Одессе расцвели подснежники – фотофакт
Прогноз погоды в Одесской области на 8 февраля
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем на севере небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 13-18°С тепла, на севере 5-10°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.