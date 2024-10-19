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Прогноз погоди у Одесі: 20 жовтня трохи потеплішає?

Прогноз погоди у Одесі: 20 жовтня трохи потеплішає?

У неділю, 20 жовтня 2024 року, синоптики прогнозують в Одесі та Одеській області хмарну погоду без опадів. Температура, як очікується, підніметься до 11-14°С, а ось вночі по області можливі заморозки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 20 жовтня

В Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-6°С, вдень 11-13°С.

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Прогноз погоди в Одеській області на 20 жовтня

По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6°С тепла, місцями на поверхні ґрунту та у повітрі заморозки 0-2°С, вдень 9-14°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

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