Новости Одессы и Одесской области

Прогноз погоды в Одессе: 20 октября немного потеплеет?

Прогноз погоды в Одессе: 20 октября немного потеплеет?

Завтра, в воскресенье, 20 октября 2024 года, синоптики прогнозируют в Одессе и Одесской области облачную погоду без осадков. Температура, как ожидается, поднимется до 11-14°С, а вот ночью по области возможны заморозки.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 20 октября

В Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-6°С, днем 11-13°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 20 октября

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, местами на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-2°С, днем 9-14°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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