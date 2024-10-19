Прогноз погоды в Одессе: 20 октября немного потеплеет?

Завтра, в воскресенье, 20 октября 2024 года, синоптики прогнозируют в Одессе и Одесской области облачную погоду без осадков. Температура, как ожидается, поднимется до 11-14°С, а вот ночью по области возможны заморозки.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 20 октября
В Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-6°С, днем 11-13°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 20 октября
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, местами на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-2°С, днем 9-14°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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