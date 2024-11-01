Прогноз погоди на суботу, 2 листопада: тепло та вітряно

Завтра, у суботу, 2 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується доволі тепла осіння погода з поривами вітру.
Штормове попередження: вдень 2 листопада очікуються пориви північно-західного вітру, 15-17 м/с.
Прогноз погоди в Одесі на 2 листопада
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви, 15-17 м/с.
Температура вночі 9-11°С тепла, вдень 17-19°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 2 листопада
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви, 15-17 м/с.
Температура вночі 6-11°С тепла, вдень 14-19°С.
На автошляхах області видимість добра.
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