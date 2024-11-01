Прогноз погоды на субботу, 2 ноября: тепло и ветрено

Завтра, во субботу, 2 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается довольно теплая осенняя погода с порывами ветра.
Штормовое предупреждение: днем 2 ноября ожидаются порывы северо-западного ветра, 15-17 м/с.
Прогноз погоды в Одессе на 2 ноября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью 9-11°С тепла, днем 17-19°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 2 ноября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью 6-11°С тепла, днем 14-19°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Выбор редакции