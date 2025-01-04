Новини Одеси та Одеської області

Прогноз погоди на 5 січня: Одеса готується до холоду?

Прогноз погоди на 5 січня: Одеса готується до холоду?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 5 січня 2025 року, Одесі та Одеській області очікується погода без опадів. Повітря вдень прогріється лише до 3-5°С.

Прогноз погоди в Одесі на 5 січня

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

В Одесі у неділю прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, вдень південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-4°С морозу, вдень 3-5°С тепла.

Вибір редакції: В одеському кіоску знайшли журнал з Путіним на обкладинці

Прогноз погоди в Одеській області на 5 січня

По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, вдень південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7°С морозу, вдень 0-5°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

Ви також можете дізнатися: Міст через Дунай між Одеською областю та Румунією можуть розпочати будувати вже цього року.

Фото Марії Котової

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2025, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk