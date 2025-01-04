Прогноз погоди на 5 січня: Одеса готується до холоду?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 5 січня 2025 року, Одесі та Одеській області очікується погода без опадів. Повітря вдень прогріється лише до 3-5°С.
Прогноз погоди в Одесі на 5 січня
В Одесі у неділю прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, вдень південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-4°С морозу, вдень 3-5°С тепла.
Вибір редакції: В одеському кіоску знайшли журнал з Путіним на обкладинці
Прогноз погоди в Одеській області на 5 січня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, вдень південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7°С морозу, вдень 0-5°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
Ви також можете дізнатися: Міст через Дунай між Одеською областю та Румунією можуть розпочати будувати вже цього року.
Фото Марії Котової