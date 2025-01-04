Прогноз погоды на 5 января: Одесса готовится к холоду?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 5 января 2025 года, Одессе и Одесской области ожидается погода без осадков. Воздух днем прогреется не более чем до 3-5°С.
Прогноз погоды в Одессе на 5 января
В Одессе в воскресенье прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, днем южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-4°С мороза, днем 3-5°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 5 января
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, днем южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7°С мороза, днем 0-5°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Марии Котовой