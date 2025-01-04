Новости Одессы и Одесской области

Прогноз погоды на 5 января: Одесса готовится к холоду?

Прогноз погоды на 5 января: Одесса готовится к холоду?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 5 января 2025 года, Одессе и Одесской области ожидается погода без осадков. Воздух днем прогреется не более чем до 3-5°С.

Прогноз погоды в Одессе на 5 января

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В Одессе в воскресенье прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, днем южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-4°С мороза, днем 3-5°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 5 января

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, днем южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7°С мороза, днем 0-5°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Вы также можете узнать: Мост через Дунай между Одесской областью и Румынией могут начать строить уже в этом году.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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