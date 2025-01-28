Такий прогноз сонячної та геомагнітної активності опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, які утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці і зі свого боку спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

Для розрізнення магнітних бур використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси, для розрізнення магнітних бур.

Коливання в діапазоні від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі.

Будь-які магнітні бурі, що перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини і призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв’язку, як вежі стільникового зв’язку, супутники, радіочастоти і GPRS, можуть зазнавати збоїв у роботі.

Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

За статистикою лікарів, магнітні бурі впливають на 20-30% населення планети. Найчастіше від геомагнітної активності страждають люди після 50 років, які страждають від проблем із серцем і тиском. Метеозалежні люди скаржаться на головний біль, порушення сну, загальну слабкість і нездужання в періоди магнітних бур.

Що робити під час сильних магнітних бур

Щоб зменшити вплив магнітних бур на організм, важливо:

більше відпочивати й уникати стресових ситуацій,

пити достатню кількість води,

обмежити вживання кофеїну та алкоголю, а також дотримуватися легкої дієти, багатої на вітаміни та мікроелементи,

корисно також проводити час на свіжому повітрі та уникати перевантажень.

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