Такой прогноз солнечной и геомагнитной активности опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы, для различения магнитных бурь.

Колебания в диапазоне от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли.

Любые магнитные бури, превышающие К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые больше всего могут повлиять на жизнь человека и привести к снижению общего самочувствия. Кроме того, во время магнитных бурь высокого уровня, такие источники связи, как башни сотовой связи, спутники, радиочастоты и GPRS, могут испытывать сбои в работе.

Во время магнитных бурь, которые достигают К-индекса 7 или 8, можно наблюдать полярные сияния.

По статистике врачей, магнитные бури влияют на 20-30% населения планеты. Чаще всего от геомагнитной активности страдают люди после 50 лет, страдающие от проблем с сердцем и давлением. Метеозависимые люди жалуются на головные боли, нарушение сна, общую слабость и недомогание в периоды магнитных бурь.

Что делать во время сильных магнитных бурь

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, важно:

больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций,

пить достаточное количество воды,

ограничить употребление кофеина и алкоголя, а также придерживаться легкой диеты, богатой витаминами и микроэлементами,

полезно также проводить время на свежем воздухе и избегать перегрузок.

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