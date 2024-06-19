Прогноз магнітних бур на 19 червня: скільки триватиме геомагнітний шторм

У червні на Землю очікує третя магнітна буря. За прогнозами вчених, вона триватиме з 19 по 23 червня.

Що таке магнітна буря

Спалахи і вибухи, які відбуваються регулярно на Сонці, призводять до викиду в простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається із заряджених частинок (протонів і електронів), здатних швидко переміщатися в просторі, зокрема й у бік Землі.

Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається геомагнітна активність, яку вчені називають сонячними або магнітними бурями.

Усі магнітні бурі мають класифікацію. До К-індексу 5 – слабкі та помірні бурі, майже непомітні для жителів Землі. Від К-індексу 5 – це бурі червоного рівня, що впливають на самопочуття людей.

І що вищий К-індекс – то більший вплив бурі на життєдіяльність людини. При бурях К-індексу від 7 до 9 – можливий збій у роботі техніки, супутників, радіочастот, GPRS, вишок зв’язку. А ще при таких бурях можливі північні сяйва.

Сильні магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людей. У метеозалежних виникає головний біль, мігрень, слабкість, втома, проблеми зі сном, запаморочення, проблеми із серцево-судинною системою. Спостерігаються перепади настрою, підвищена дратівливість, загострення хронічних захворювань.

Як допомогти собі під час магнітних бур

Щоб запобігти можливим негативним наслідкам для здоров’я під час магнітних бур, фахівці рекомендують: