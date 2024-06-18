Погода в Одесі: чи чекати на сюрпризи 19 червня

Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 19 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Прогноз погоди в Одесі на 19 червня
В Одесі в середу очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер вночі північно-східний, вдень південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 19-21°С, вдень 27-29°С тепла.
Температура морської води 21-22°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 19 червня
По Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер вночі північно-східний, вдень південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 16-21°С, вдень повітря прогріється до 27-32°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової