Прогноз магнитных бурь на 19 июня: сколько продлится геомагнитный шторм

Прогноз магнитных бурь на 19 июня: сколько продлится геомагнитный шторм

Специалисты Одесскоой обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют в среду, 19 июня, повышенную геомагнитную активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

В июне Землю ожидает третья магнитная буря. По прогнозам ученых, она будет длиться с 19 по 23 июня.

Что такое магнитная буря

Вспышки и взрывы, которые происходят регулярно на Солнце, приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), способных быстро перемещаться в пространстве, в том числе и в сторону Земли.

Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит геомагнитная активность, называемая учеными солнечными или магнитными бурями.

Все магнитные бури имеют классификацию. К К-индексу 5 — слабые и умеренные бури, почти незаметные для жителей Земли. От К-индекса 5 — это бури красного уровня, влияющие на самочувствие людей.

И чем выше К-индекс — тем больше влияние бури на жизнедеятельность человека. При бурях К-индекса от 7 до 9 — возможен сбой в работе техники, спутников, радиочастот, GPRS, вышек связи. А еще при таких бурях возможны северные сияния.

Сильные магнитные бури способны влиять на самочувствие людей. У метеозависимых возникает головная боль, мигрень, слабость, усталость, проблемы со сном, головокружение, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Наблюдаются перепады настроения, повышенная раздражительность, обострение хронических заболеваний.

Как помочь себе во время магнитных бурь

Чтобы предотвратить возможные негативные последствия для здоровья во время магнитных бурь, специалисты рекомендуют:

  • не допускайте обезвоживания. Это может нарушить электролитный баланс в организме, что может отрицательно сказаться на сердце и сосудах, и без того уязвимых в период магнитных бурь;
  • исключите интенсивную физическую нагрузку, поскольку магнитные бури могут приводить к истощению энергетических ресурсов человека и вызывать повышенную утомляемость;
  • не принимайте ненужных медикаментов, особенно без предварительной консультации с врачом. Это может снизить риск негативных взаимодействий и побочных эффектов;
  • не рекомендуется переедать или недоедать. Питание должно быть богатым витаминами и минералами, особенно витамином С и магнием, которые могут помочь справиться с негативными эффектами погодных колебаний;
  • ограничьте употребление кофеина и алкоголя, а также курение табака. В период магнитной бури это может вдвойне отрицательно сказаться на сердечно-сосудистой системе и общем самочувствии;
  • избегайте недостатка сна. Полноценный сон не менее 7 часов в сутки необходим для восстановления сил и энергии организма. При геомагнитной активности недостаток сна может привести к истощению, слабости и головным болям.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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