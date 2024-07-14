Прогноз магнитных бурь на 14 июня: ждать ли сегодня головную боль

Ранее специалисты прогнозировали период повышенной геомагнитной активности в период с 12 по 14 июля. Отдельные возмущенные периоды возможны и 15-16 июля. Также слабая магнитная буря ожидается 20 июля.

Как утверждают ученые, сейчас Солнце приближается к пику своего 11-летнего цикла активности, поэтому на нем все чаще появляются пятна и оно выбрасывает вспышки. Часто они сопровождаются корональными выбросами массы, которые могут вызывать на Земле магнитные бури.

Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Чтобы уберечься от негативного воздействия магнитных бурь, следует: