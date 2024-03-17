Прогноз космічної погоди: неділя 17 березня може виявитися неспокійною

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, сьогодні, в неділю, 17 березня 2024 року, можливе підвищення сонячної активності, що у свою чергу може спричинити магнітні бурі.
Про підвищену геомагнітну активність та ймовірну штормову космічну погоду цього дня попереджають і фахівці Одеської обсерваторії.
Водночас, за прогнозами вчених, цей «шторм» буде менш потужним, ніж той, який ми вже пережили на початку місяця.
Раніше повідомлялося, що в період з 15 по 17 березня у деяких людей можуть загостритися хрлонічні захворювання. Крім того, в дні магнітних бур можливі й інші симптоми, наприклад:
- головний біль, мігрень;
- зменшення концентрації;
- нудота;
- проблеми зі сном;
- загальна слабкість, сонливість;
- тривожність або дратівливість.
Як саме впливатимуть магнітні бурі на ту чи іншу людину і чи зможуть вони взагалі змінити її стан, залежить лише від індивідуальних особливостей особистості.
Щоб благополучно пережити несприятливі дні, лікарі радять:
- заздалегідь зробити ревізію домашньої аптечки, перевірити, чи є всі ліки від загострення хронічних захворювань;
- пам’ятати про здоровий спосіб життя: гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися правил здорового харчування;
- повноцінно відпочивати та спати;
- пити негазовану воду, трав’яний чай, тимчасово відмовитися від кави та алкоголю.