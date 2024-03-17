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Прогноз космічної погоди: неділя 17 березня може виявитися неспокійною

Прогноз космічної погоди: неділя 17 березня може виявитися неспокійною

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, сьогодні, в неділю, 17 березня 2024 року, можливе підвищення сонячної активності, що у свою чергу може спричинити магнітні бурі.

Про підвищену геомагнітну активність та ймовірну штормову космічну погоду цього дня попереджають і фахівці Одеської обсерваторії.

Водночас, за прогнозами вчених, цей «шторм» буде менш потужним, ніж той, який ми вже пережили на початку місяця.

Раніше повідомлялося, що в період з 15 по 17 березня у деяких людей можуть загостритися хрлонічні захворювання. Крім того, в дні магнітних бур можливі й інші симптоми, наприклад:

  • головний біль, мігрень;
  • зменшення концентрації;
  • нудота;
  • проблеми зі сном;
  • загальна слабкість, сонливість;
  • тривожність або дратівливість.

Як саме впливатимуть магнітні бурі на ту чи іншу людину і чи зможуть вони взагалі змінити її стан, залежить лише від індивідуальних особливостей особистості.

Щоб благополучно пережити несприятливі дні, лікарі радять:

  • заздалегідь зробити ревізію домашньої аптечки, перевірити, чи є всі ліки від загострення хронічних захворювань;
  • пам’ятати про здоровий спосіб життя: гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися правил здорового харчування;
  • повноцінно відпочивати та спати;
  • пити негазовану воду, трав’яний чай, тимчасово відмовитися від кави та алкоголю.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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