Прогноз космічної погоди: неділя 17 березня може виявитися неспокійною

Про підвищену геомагнітну активність та ймовірну штормову космічну погоду цього дня попереджають і фахівці Одеської обсерваторії.

Водночас, за прогнозами вчених, цей «шторм» буде менш потужним, ніж той, який ми вже пережили на початку місяця.

Раніше повідомлялося, що в період з 15 по 17 березня у деяких людей можуть загостритися хрлонічні захворювання. Крім того, в дні магнітних бур можливі й інші симптоми, наприклад:

головний біль, мігрень;

зменшення концентрації;

нудота;

проблеми зі сном;

загальна слабкість, сонливість;

тривожність або дратівливість.

Як саме впливатимуть магнітні бурі на ту чи іншу людину і чи зможуть вони взагалі змінити її стан, залежить лише від індивідуальних особливостей особистості.

Щоб благополучно пережити несприятливі дні, лікарі радять: