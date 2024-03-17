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Прогноз космической погоды: воскресенье 17 марта может оказаться неспокойным

Прогноз космической погоды: воскресенье 17 марта может оказаться неспокойным

По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в воскресенье, 17 марта 2024 года, возможно повышение солнечной активности, что в свою очередь может вызвать магнитные бури.

О повышенной геомагнитной активности и вероятной штормовой космической погоде в этот день предупреждают и специалисты Одесской обсерватории.

В то же время, по прогнозам ученых, этот «шторм» будет менее мощным по сравнению с тем, который мы уже пережили в начале месяца.

Ранее сообщалось, что в период с 15 по 17 марта у некоторых людей могут обостриться хронические заболевания. Кроме того, в дни магнитных бурь возможны и другие симптомы, например:

  • головная боль, мигрень;
  • уменьшение концентрации;
  • тошнота;
  • проблемы со сном;
  • общая слабость, сонливость;
  • тревожность или раздражительность.
  • Как именно будут влиять магнитные бури на того или иного человека и смогут ли они вообще изменить его состояние, зависит только от индивидуальных особенностей личности.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:

  • заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;
  • помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;
  • полноценно отдыхать и спать;
  • пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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