Прогноз космической погоды: воскресенье 17 марта может оказаться неспокойным

По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в воскресенье, 17 марта 2024 года, возможно повышение солнечной активности, что в свою очередь может вызвать магнитные бури.
О повышенной геомагнитной активности и вероятной штормовой космической погоде в этот день предупреждают и специалисты Одесской обсерватории.
В то же время, по прогнозам ученых, этот «шторм» будет менее мощным по сравнению с тем, который мы уже пережили в начале месяца.
Ранее сообщалось, что в период с 15 по 17 марта у некоторых людей могут обостриться хронические заболевания. Кроме того, в дни магнитных бурь возможны и другие симптомы, например:
- головная боль, мигрень;
- уменьшение концентрации;
- тошнота;
- проблемы со сном;
- общая слабость, сонливость;
- тревожность или раздражительность.
- Как именно будут влиять магнитные бури на того или иного человека и смогут ли они вообще изменить его состояние, зависит только от индивидуальных особенностей личности.
Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:
- заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;
- помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;
- полноценно отдыхать и спать;
- пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.