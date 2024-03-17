Прогноз космической погоды: воскресенье 17 марта может оказаться неспокойным

О повышенной геомагнитной активности и вероятной штормовой космической погоде в этот день предупреждают и специалисты Одесской обсерватории.

В то же время, по прогнозам ученых, этот «шторм» будет менее мощным по сравнению с тем, который мы уже пережили в начале месяца.

Ранее сообщалось, что в период с 15 по 17 марта у некоторых людей могут обостриться хронические заболевания. Кроме того, в дни магнитных бурь возможны и другие симптомы, например:

головная боль, мигрень;

уменьшение концентрации;

тошнота;

проблемы со сном;

общая слабость, сонливость;

тревожность или раздражительность.

Как именно будут влиять магнитные бури на того или иного человека и смогут ли они вообще изменить его состояние, зависит только от индивидуальных особенностей личности.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют: