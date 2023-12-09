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Прогноз космічної погоди на 9 грудня: настане магнітна буря?

Прогноз космічної погоди на 9 грудня: настане магнітна буря?

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.
У грудні 2023 року на нас чекає серія магнітних бур, які можуть негативно вплинути на наше самопочуття. Схоже, що несприятливим виявиться і сьогоднішній день, субота, 9 грудня.

За інформацією Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні геомагнітна обстановка буде неспокійною: можливі періоди штормової космічної погоди.

За прогнозом Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, геомагнітне поле також буде збудженим в період 12-13 грудня.

Крім того, як очікується, магнітні бурі у грудні будуть:

  • 22 грудня (середня потужність);
  • 25-28 грудня (досить сильна);
  • 30-31 грудня (слабка).

Більшість людей у дні магнітних бурь скаржаться на млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією та головний біль. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин.

Крім того, вважається, що магнітні бурі впливають на психіку людини. І чим довше такий вплив, тим більш вимотаною і роздратованою стає людина.

У той же час варто відзначити, що найчастіше на магнітні бурі реагують люди похилого віку і ті, хто страждає від хронічних захворювань. А у людей, які раніше не відчували на собі вплив магнітних бур, здоров’я може погіршитися незначно або такі дні пройдуть непомітно.

Щоб зберегти здоров’я в дні магнітних бур, необхідно:

  • займатися помірною фізичною активністю;
  • підтримувати здоровий режим харчування, обмежити вживання гострої та жирної їжі, відмовитися від алкоголю та енергетичних напоїв і при цьому пити більше води чи трав’яного чаю;
  • намагатися більше відпочивати і добре висипатися;
  • уникати стресів;
  • завжди тримати під рукою ліки від головного болю та підвищеного тиску.
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