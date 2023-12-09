Прогноз космічної погоди на 9 грудня: настане магнітна буря?

За інформацією Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні геомагнітна обстановка буде неспокійною: можливі періоди штормової космічної погоди.

За прогнозом Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, геомагнітне поле також буде збудженим в період 12-13 грудня.

Крім того, як очікується, магнітні бурі у грудні будуть:

22 грудня (середня потужність);

(середня потужність); 25-28 грудня (досить сильна);

(досить сильна); 30-31 грудня (слабка).

Більшість людей у дні магнітних бурь скаржаться на млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією та головний біль. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин.

Крім того, вважається, що магнітні бурі впливають на психіку людини. І чим довше такий вплив, тим більш вимотаною і роздратованою стає людина.

У той же час варто відзначити, що найчастіше на магнітні бурі реагують люди похилого віку і ті, хто страждає від хронічних захворювань. А у людей, які раніше не відчували на собі вплив магнітних бур, здоров’я може погіршитися незначно або такі дні пройдуть непомітно.

Щоб зберегти здоров’я в дні магнітних бур, необхідно:

займатися помірною фізичною активністю;

підтримувати здоровий режим харчування, обмежити вживання гострої та жирної їжі, відмовитися від алкоголю та енергетичних напоїв і при цьому пити більше води чи трав’яного чаю;

намагатися більше відпочивати і добре висипатися;

уникати стресів;

завжди тримати під рукою ліки від головного болю та підвищеного тиску.