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Прогноз космической погоды на 9 декабря: грядет магнитная буря?

Прогноз космической погоды на 9 декабря: грядет магнитная буря?

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.
В декабре 2023 года нас ждет серия магнитных бурь, которые могут негативно повлиять на наше самочувствие. Похоже, что неблагоприятным окажется и день сегодняшний, суббота, 9 декабря.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня геомагнитная обстановка будет неспокойная: возможны периоды штормовой космической погоды.

По прогнозу Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, геомагнитное поле также будет возбужденным в период 12-13 декабря.

Кроме того, как ожидается, магнитные бури в декабре будут:

  • 22 декабря (средней мощности);
  • 25-28 декабря (достаточно сильная);
  • 30-31 декабря (слабая).

Большинство людей в дни магнитных бурь жалуются на вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Кроме того, считается, что магнитные бури воздействуют и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек.

В то же время стоит отметить, что чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

Чтобы уберечь здоровье в дни магнитных бурь необходимо:

  • заниматься умеренной физической активностью;
  • поддерживать здоровый режим питания, ограничить употребление острой и жирной пищи, отказаться от алкоголя и энергетических напитков и при этом пить больше воды или травяного чая;
  • стараться больше отдыхать и как следует высыпаться;
  • избегать стрессов;
  • всегда держать под рукой лекарства от головной боли и повышенного давления.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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