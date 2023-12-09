Прогноз космической погоды на 9 декабря: грядет магнитная буря?

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня геомагнитная обстановка будет неспокойная: возможны периоды штормовой космической погоды.

По прогнозу Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, геомагнитное поле также будет возбужденным в период 12-13 декабря.

Кроме того, как ожидается, магнитные бури в декабре будут:

22 декабря (средней мощности);

(средней мощности); 25-28 декабря (достаточно сильная);

(достаточно сильная); 30-31 декабря (слабая).

Большинство людей в дни магнитных бурь жалуются на вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Кроме того, считается, что магнитные бури воздействуют и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек.

В то же время стоит отметить, что чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

Чтобы уберечь здоровье в дни магнитных бурь необходимо:

заниматься умеренной физической активностью;

поддерживать здоровый режим питания, ограничить употребление острой и жирной пищи, отказаться от алкоголя и энергетических напитков и при этом пить больше воды или травяного чая;

стараться больше отдыхать и как следует высыпаться;

избегать стрессов;

всегда держать под рукой лекарства от головной боли и повышенного давления.