Прогноз космічної погоди на 21 липня: метеозалежним не розслаблятись!

Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на здоров’я метеозалежних та літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

За прогнозами вчених, вже найближчими днями нашу планету накриє потужна магнітна буря, яка досягне «червоного» рівня. У цей час слід зберегти своє здоров’я, знизити активність і намагатися проводити якнайменше часу на сонці.

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно відбуваються спалахи та вибухи, що призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок – протонів та електронів, здатних дуже швидко переміщатися у просторі.

Коли досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку називають геомагнітної – магнітні чи сонячні бурі. Залежно від потужності бурі можуть виникати різні наслідки – від збою в роботі супутників, GPRS, зв’язку та погіршення самопочуття у людей до північних сяйв.

У дні магнітних бур метеозалежні та люди похилого віку можуть відчувати погіршення сну або настрою, головний біль, запаморочення, підвищення або зниження артеріального тиску, також можуть загостритися хронічні захворювання. Однак більшість людей не мають жодних негативних ефектів.

Як захиститися від негативного впливу магнітних бур

У дні магнітних бур лікарі радять зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та пити достатньо води. А також: