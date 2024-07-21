Прогноз космической погоды на 21 июля: метеозависимым не расслабляться!

Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно соблюдать осторожность.

По прогнозам ученых, уже в ближайшие дни нашу планету накроет мощная магнитная буря, которая достигнет «красного» уровня. В это время следует поберечь свое здоровье, снизить активность и пытаться проводить как можно меньше времени на солнце.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят вспышки и взрывы, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц – протонов и электронов, способных очень быстро перемещаться в пространстве.

Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую называют геомагнитной – магнитные или солнечные бури. В зависимости от мощности бури могут возникать различные последствия – от сбоя в работе спутников, GPRS, связи и ухудшения самочувствия у людей до северных сияний.

В дни магнитных бурь метеозависимые и пожилые люди могут испытывать ухудшение сна или настроения, головные боли, головокружение, повышение или снижение артериального давления, также могут обостриться хронические заболевания. Однако большинство людей не испытывают никаких негативных эффектов

Как защититься от негативного воздействия магнитных бурь

В дни магнитных бурь врачи советуют уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и пить достаточно воды. А также: