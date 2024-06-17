Прогноз космічної погоди на 17 червня: чи варто побоюватися магнітних бур

Магнітні бурі: прогноз на червень

Магнітні бурі є спалахами сонячної активності, коли сонячні вітри переносять заряджені частинки та магнітні поля до Землі. Це може призвести до тимчасових змін у магнітному полі Землі, яке виконує роль своєрідного купола, що захищає життя на планеті від небезпечних космічних явищ. Коли заряджені частинки, що рухаються з боку Сонця, досягають Землі, вони стикаються з цим захисним щитом, через що магнітне поле починає збурюватися, змінюватися, коливатися – саме ці процеси називаються магнітними бурями.

За прогнозом фахівців Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сильні магнітні бурі цього місяця можливі з 19 по 23 червня, а також 30 червня, а 24 червня можливі бурі середньої інтенсивності.

Як уникнути наслідків магнітних бур

Магнітні бурі можуть мати різноманітні наслідки. Наприклад, завдяки їм виникають полярні сяйва. Але частіше магнітні бурі все ж таки пов’язують зі збоями в роботі електромереж, телефонного та супутникового зв’язку, навігаційних систем тощо.

Під час магнітних бур літні та метеозалежні люди можуть відчувати загальне нездужання та зниження працездатності. Можливі підвищена емоційна та нервова напруга та погіршення самопочуття.

У ці дні люди з хронічними захворюваннями повинні уважно стежити за своїм здоров’ям та приймати ліки, призначені лікарем.

Також рекомендується більше відпочивати, гуляти на свіжому повітрі, правильно харчуватися та дотримуватись режиму сну.