Прогноз космической погоды на 17 июня: стоит ли опасаться магнитных бурь

Магнитные бури: прогноз на июнь

Магнитные бури являются вспышками солнечной активности, когда солнечные ветры переносят заряженные частицы и магнитные поля к Земле. Это может привести к временным изменениям в магнитном поле Земли, которое выполняет роль своеобразного купола, защищающего жизнь на нашей планете от опасных космических явлений. Когда заряженные частицы, движущиеся со стороны Солнца, достигают Земли, они сталкиваются с этим защитным щитом, отчего магнитное поле начинает возмущаться, изменяться, колебаться – именно эти процессы и называются магнитными бурями.

По прогнозу специалистов Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сильные магнитные бури в этом месяце возможны с 19 по 23 июня, а также 30 июня, а 24 июня возможны бури средней интенсивности.

Как избежать последствий магнитных бурь

Магнитные бури могут иметь разнообразные последствия. Например, благодаря им возникают полярные сияния. Но чаще магнитные бури все же связывают со сбоями в работе электросетей, телефонной и спутниковой связи, навигационных систем и т.п.

Во время магнитных бурь пожилые и метеозависимые люди могут испытывать общее недомогание и снижение работоспособности. Возможны повышенное эмоциональное и нервное напряжение и ухудшение самочувствия.

В эти дни люди с хроническими заболеваниями должны внимательно следить за своим здоровьем и принимать лекарства, назначенные врачом.

Также рекомендуется больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, правильно питаться и соблюдать режим сна.