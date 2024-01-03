Новости Одессы и Одесской области

Продавщица одесского магазина устроила резню на рабочем месте

Продавщица одесского магазина устроила резню на рабочем месте

В одном из сетевых магазинов Одессы сегодня произошла резня. Продавщица пришла на свое рабочее место и потребовала вернуть ей задолженную зарплату и нанесла ранения своим коллегам.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Правоохранителям о происшедшем на Фонтанской дороге сообщила прохожая.

Когда правоохранители прибыли на место, им удалось установить, что работница несколько дней не появлялась на работе из-за задержек зарплаты. А сегодня пришла и пыталась забрать задолженность из кассового аппарата. При этом она угрожала двум коллегам кухонным ножом, который принесла с собой.

Продавцы пытались ее остановить, за что получили ножевые ранения.

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Пострадавших женщин доставили в больницу: у одной резаная рана затылочного участка головы, а у другой – резаная рана шеи. Им оказали помощь, угрозы жизни нет, сообщили в полиции.

А вот правонарушительницу задержали и изъяли нож.

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Ее действия расценивают как хулиганство. За этот поступок женщине грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Пока следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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