Продавщица одесского магазина устроила резню на рабочем месте

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Правоохранителям о происшедшем на Фонтанской дороге сообщила прохожая.

Когда правоохранители прибыли на место, им удалось установить, что работница несколько дней не появлялась на работе из-за задержек зарплаты. А сегодня пришла и пыталась забрать задолженность из кассового аппарата. При этом она угрожала двум коллегам кухонным ножом, который принесла с собой.

Продавцы пытались ее остановить, за что получили ножевые ранения.

Пострадавших женщин доставили в больницу: у одной резаная рана затылочного участка головы, а у другой – резаная рана шеи. Им оказали помощь, угрозы жизни нет, сообщили в полиции.

А вот правонарушительницу задержали и изъяли нож.

Ее действия расценивают как хулиганство. За этот поступок женщине грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Пока следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.