Продавщица одесского магазина устроила резню на рабочем месте

В одном из сетевых магазинов Одессы сегодня произошла резня. Продавщица пришла на свое рабочее место и потребовала вернуть ей задолженную зарплату и нанесла ранения своим коллегам.
Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.
Правоохранителям о происшедшем на Фонтанской дороге сообщила прохожая.
Когда правоохранители прибыли на место, им удалось установить, что работница несколько дней не появлялась на работе из-за задержек зарплаты. А сегодня пришла и пыталась забрать задолженность из кассового аппарата. При этом она угрожала двум коллегам кухонным ножом, который принесла с собой.
Продавцы пытались ее остановить, за что получили ножевые ранения.
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Пострадавших женщин доставили в больницу: у одной резаная рана затылочного участка головы, а у другой – резаная рана шеи. Им оказали помощь, угрозы жизни нет, сообщили в полиции.
А вот правонарушительницу задержали и изъяли нож.
Ее действия расценивают как хулиганство. За этот поступок женщине грозит от трех до семи лет тюрьмы.
Пока следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.