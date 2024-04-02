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Що відзначають православні 2 квітня: Тит Чудотворець та інші церковні свята

Що відзначають православні 2 квітня: Тит Чудотворець та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 2 квітня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

2 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

2 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять преподобного Тита Чудотворця.

Хто такий Тит Чудотворець

Преподобний Тит Чудотворець був відомим християнським святим IX століття, який провів своє життя в Студійському монастирі, розташованому поблизу Константинополя. Він з ранніх років вирішив присвятити себе монашому життю, відзначаючись постничеством, чистотою життя та кроткістю, що здобуло йому любов і повагу серед братії монастиря. За свої благочестиві подвиги та горячу віру, яка спонукала його мужньо захищати православне почитання ікон під час іконоборчих переслідувань, Тит був удостоєний дару чудотворення.

Народні прикмети 2 квітня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: гучно воркочуть голуби — до тепла;
  • високо в небі грають ворони — чекайте на сонячну і ясну погоду;
  • лід на водоймах ще не зійшов — риболовля буде поганою;
  • дощова погода вказує на спекотне літо.

Що не можна робити 2 квітня

Сьогодні не можна робити таке:

  • сваритися, лихословити, конфліктувати;
  • в’язати, шити та вишивати;
  • займатися важкою фізичною працею.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

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