Що відзначають православні 2 квітня: Тит Чудотворець та інші церковні свята

2 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

2 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять преподобного Тита Чудотворця.

Хто такий Тит Чудотворець

Преподобний Тит Чудотворець був відомим християнським святим IX століття, який провів своє життя в Студійському монастирі, розташованому поблизу Константинополя. Він з ранніх років вирішив присвятити себе монашому життю, відзначаючись постничеством, чистотою життя та кроткістю, що здобуло йому любов і повагу серед братії монастиря. За свої благочестиві подвиги та горячу віру, яка спонукала його мужньо захищати православне почитання ікон під час іконоборчих переслідувань, Тит був удостоєний дару чудотворення.

Народні прикмети 2 квітня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: гучно воркочуть голуби — до тепла;

високо в небі грають ворони — чекайте на сонячну і ясну погоду;

лід на водоймах ще не зійшов — риболовля буде поганою;

дощова погода вказує на спекотне літо.

Що не можна робити 2 квітня

Сьогодні не можна робити таке:

сваритися, лихословити, конфліктувати;

в’язати, шити та вишивати;

займатися важкою фізичною працею.

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