Що відзначають православні 2 квітня: Тит Чудотворець та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 2 квітня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
2 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
2 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять преподобного Тита Чудотворця.
Хто такий Тит Чудотворець
Преподобний Тит Чудотворець був відомим християнським святим IX століття, який провів своє життя в Студійському монастирі, розташованому поблизу Константинополя. Він з ранніх років вирішив присвятити себе монашому життю, відзначаючись постничеством, чистотою життя та кроткістю, що здобуло йому любов і повагу серед братії монастиря. За свої благочестиві подвиги та горячу віру, яка спонукала його мужньо захищати православне почитання ікон під час іконоборчих переслідувань, Тит був удостоєний дару чудотворення.
Народні прикмети 2 квітня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: гучно воркочуть голуби — до тепла;
- високо в небі грають ворони — чекайте на сонячну і ясну погоду;
- лід на водоймах ще не зійшов — риболовля буде поганою;
- дощова погода вказує на спекотне літо.
Що не можна робити 2 квітня
Сьогодні не можна робити таке:
- сваритися, лихословити, конфліктувати;
- в’язати, шити та вишивати;
- займатися важкою фізичною працею.
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