Працівник одеського ТЦК допомагав ухилянтам з усієї України: скільки коштував “білий квиток”

Про це повідомляє прокуратура Києва.

За даними слідства, спільники організатора злочинної діяльності підробляли чоловікам з усієї України договори про оренду житла в Одесі, що давало їм змогу звертатися до місцевого ТЦК для проходження медкомісії.

Читайте також: Скандал: ще один одеський військком став мільйонером

За результатами медогляду ухилянти отримували висновок про непридатність до військової служби нібито за станом здоров’я.

За такою схемою уникли мобілізації щонайменше 80 чоловіків.

Зазначеного посадовця ТЦК затримали наприкінці літа 2023 року, коли розпочалися масові перевірки ТЦК після скандалу з одеським військкомом Борисовим.

Наразі триває досудове розслідування щодо встановлення інших можливих учасників схеми триває.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.