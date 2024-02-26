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Працівник одеського ТЦК допомагав ухилянтам з усієї України: скільки коштував “білий квиток”

Працівник одеського ТЦК допомагав ухилянтам з усієї України: скільки коштував “білий квиток”

До суду передали справу секретаря військово-лікарської комісії одеського ТЦК, який за 10 тисяч доларів видавав ухилянтам “білі” квитки.

Про це повідомляє прокуратура Києва.

За даними слідства, спільники організатора злочинної діяльності підробляли чоловікам з усієї України договори про оренду житла в Одесі, що давало їм змогу звертатися до місцевого ТЦК для проходження медкомісії.

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За результатами медогляду ухилянти отримували висновок про непридатність до військової служби нібито за станом здоров’я.

За такою схемою уникли мобілізації щонайменше 80 чоловіків.

Зазначеного посадовця ТЦК затримали наприкінці літа 2023 року, коли розпочалися масові перевірки ТЦК після скандалу з одеським військкомом Борисовим.

Наразі триває досудове розслідування щодо встановлення інших можливих учасників схеми триває.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

 

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Редакція ПРОФІЛЬ

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