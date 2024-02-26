Новости Одессы и Одесской области

Работник одесского ТЦК помогал уклонистам со всей Украины: сколько стоил «белый билет»

Работник одесского ТЦК помогал уклонистам со всей Украины: сколько стоил «белый билет»

В суд передали дело секретаря военно-врачебной комиссии одесского ТЦК, который за 10 тысяч долларов выдавал уклонистам «белые» билеты.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

По данным следствия, сообщники организатора преступной деятельности подделывали мужчинам со всей Украины договора об аренде жилья в Одессе, что позволяло им обращаться в местный ТЦК для прохождения медкомиссии.

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По результатам медосмотра уклонисты получали заключение о непригодности к военной службе якобы по состоянию здоровья.

По такой схеме избежали мобилизации как минимум 80 мужчин.

Указанного чиновника ТЦК задержали в конце лета 2023 года, когда начались массовые проверки ТЦК после скандала с одесским военкомом Борисовым.

Сейчас продолжается досудебное расследование по установлению других возможных участников схемы продолжается.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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