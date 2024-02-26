Работник одесского ТЦК помогал уклонистам со всей Украины: сколько стоил «белый билет»

Об этом сообщает прокуратура Киева.

По данным следствия, сообщники организатора преступной деятельности подделывали мужчинам со всей Украины договора об аренде жилья в Одессе, что позволяло им обращаться в местный ТЦК для прохождения медкомиссии.

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По результатам медосмотра уклонисты получали заключение о непригодности к военной службе якобы по состоянию здоровья.

По такой схеме избежали мобилизации как минимум 80 мужчин.

Указанного чиновника ТЦК задержали в конце лета 2023 года, когда начались массовые проверки ТЦК после скандала с одесским военкомом Борисовым.

Сейчас продолжается досудебное расследование по установлению других возможных участников схемы продолжается.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.