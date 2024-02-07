Пожежа в Одесі: що сталося в гуртожитку політехніки

Увечері в 13-ти поверховому будинку гуртожитку Одеської Політехніки в Шампанському провулку горіла кімната. На щастя, ніхто не постраждав, проте довелося евакуювати мешканців.
Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України в Одеській області.
Виклик до Служби порятунку про пожежу в Приморському районі Одеси надійшов увечері, 6 лютого. Рятувальники, які прибули на місце, встановили загоряння кімнати на 3-му поверсі 13-ти поверхової будівлі гуртожитку.
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На місці працювали 57 пожежників ДСНС Одеси та 13 одиниць техніки. Через 20 хвилин після надходження повідомлення – пожежу вдалося повністю ліквідувати.
Задимленими сходовими маршами евакуйовано 14 осіб. На щастя, ніхто не постраждав.
Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил експлуатації електроприладів. Деталі та збитки, наразі встановлюються.