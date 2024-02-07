Пожежа в Одесі: що сталося в гуртожитку політехніки

Євробачення-2024: хто представлятиме Україну на масштабному пісенному конкурсі (відео) Сьогодні стало відомо, хто поїде представляти Україну на престижному пісенному конкурсі Євробачення-2024. У фіналі перемогу здобув дует співачки Jerry Heil та реперші Alyona Alyona з піснею «Teresa & Maria». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Ті, на кому тримається армія: 3 історії волонтерок з Одеси, Кременчука та Чернігова (відео) «На волонтерах тримається армія» – такий вислів сьогодні можна почути в будь-якому місті України, адже без волонтерів ЗСУ дійсно було б набагато складніше нас захищати. Волонтерами стають і тендітні жінки, і пенсіонери, і навіть діти. І за кожним з цих людей стоїть своя, окрема, іноді трагічна, історія. Спільно з редакціями-партнерами ми поговорили з волонтерками Одеси, Полтавщини та Чернігова про те, як вони допомагають нашим бійцям. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ