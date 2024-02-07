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Пожар в Одессе: что случилось в общежитие политехники

Пожар в Одессе: что случилось в общежитие политехники

Вечером в 13-ти этажном здании общежития Одесской Политехники в Шампанском переулке горела комната. К счастью, никто не пострадал, однако пришлось эвакуировать жителей.

Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Вызов в Службу спасения о пожаре в Приморском районе Одессы поступил вечером, 6 февраля. Прибывшие на место спасатели установили возгорание комнаты на 3-м этаже 13-ти этажного здания общежития.

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На месте работали 57 пожарных ГСЧС Одессы и 13 единиц техники. Через 20 минут после поступления сообщения — пожар удалось полностью ликвидировать.

По задымленным лестничным маршам эвакуированы 14 человек. К счастью, никто не пострадал.

Вероятной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электроприборов. Детали и убытки, пока устанавливаются.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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