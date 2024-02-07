Пожар в Одессе: что случилось в общежитие политехники

В Одессе готовят к реставрации особняк, поврежденный российской ракетой В поврежденном во время обстрела Одессы двухэтажном особняке Манук-Бея, который является памятником архитектуры и находится в охранной зоне Всемирного наследия ЮНЕСКО, начались противоаварийные работы. ПОДРОБНЕЕ

Евровидение-2024: кто будет представлять Украину на масштабном песенном конкурсе (видео) Сегодня стало известно, кто поедет представлять Украину на престижном песенном конкурсе Евровидение-2024. В финале победу одержал дуэт певицы Jerry Heil и рэперши Alyona Alyona с песней «Teresa & Maria». ПОДРОБНЕЕ

Те, на ком держится армия: 3 истории волонтерок из Одессы, Кременчуга и Чернигова (видео) «На волонтерах держится армия» – эту фразу сегодня можно услышать в любом городе Украины, ведь без волонтеров ЗСУ действительно было бы гораздо сложнее нас защищать. Волонтерами становятся и хрупкие женщины, и пенсионеры, и даже дети. И за каждым из этих людей стоит своя, отдельная, иногда трагическая, история. Совместно с редакциями-партнерами мы побеседовали с волонтерами Одессы, Полтавщины и Чернигова о том, как они помогают нашим бойцам. ПОДРОБНЕЕ