Пожар в Одессе: что случилось в общежитие политехники

Вечером в 13-ти этажном здании общежития Одесской Политехники в Шампанском переулке горела комната. К счастью, никто не пострадал, однако пришлось эвакуировать жителей.
Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.
Вызов в Службу спасения о пожаре в Приморском районе Одессы поступил вечером, 6 февраля. Прибывшие на место спасатели установили возгорание комнаты на 3-м этаже 13-ти этажного здания общежития.
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На месте работали 57 пожарных ГСЧС Одессы и 13 единиц техники. Через 20 минут после поступления сообщения — пожар удалось полностью ликвидировать.
По задымленным лестничным маршам эвакуированы 14 человек. К счастью, никто не пострадал.
Вероятной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электроприборов. Детали и убытки, пока устанавливаются.