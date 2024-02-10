Пожежа на 7 кілометрі: спалахнули контейнери та магазини (фото)

На сторінці Одеського обласного управління ДСНС у facebook розповіли подробиці того, що сталося.

10 лютого до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селищі Авангард на вулиці Базова (це територія промринку “7 кілометр”). Прибувши на місце, пожежники виявили, що спалахнули два торгові павільйони і полум’я вже охопило дахи чотирьох розташованих поруч суміжних павільйонів.

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Завдяки майстерності пожежних та погодним умовам (не було сильного вітру), рятувальники швидко впоралися з цією пожежею та не дали вогню поширитися на розташовані поруч будівлі та приміщення.

Також повідомляється, що люди не постраждали: загиблих та травмованих, на щастя, немає.

Причина, збитки та деталі того, що трапилося, ще встановлюються. З вогнем боролися 28 пожежників, залучено 5 одиниць техніки. Ці цифри говорять про серйозність того, що трапилося – не загаси пожежні вогонь вчасно і наслідки могли бути жахливими: промринки через щільність забудови та наявність у павільйонах багатьох горючих товарів горять швидко та сильно.