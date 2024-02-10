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Пожежа на 7 кілометрі: спалахнули контейнери та магазини (фото)

Пожежа на 7 кілометрі: спалахнули контейнери та магазини (фото)

Небезпечну пожежу загасили 10 лютого одеські рятувальники на промринку “7 кілометр”. Там спалахнуло кілька торгових павільйонів, але подія могла стати справжнім лихом, якби вогонь вчасно не взяли під контроль.

На сторінці Одеського обласного управління ДСНС у facebook розповіли подробиці того, що сталося.

10 лютого до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селищі Авангард на вулиці Базова (це територія промринку “7 кілометр”). Прибувши на місце, пожежники виявили, що спалахнули два торгові павільйони і полум’я вже охопило дахи чотирьох розташованих поруч суміжних павільйонів.

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Завдяки майстерності пожежних та погодним умовам (не було сильного вітру), рятувальники швидко впоралися з цією пожежею та не дали вогню поширитися на розташовані поруч будівлі та приміщення.

Також повідомляється, що люди не постраждали: загиблих та травмованих, на щастя, немає.

Причина, збитки та деталі того, що трапилося, ще встановлюються. З вогнем боролися 28 пожежників, залучено 5 одиниць техніки. Ці цифри говорять про серйозність того, що трапилося – не загаси пожежні вогонь вчасно і наслідки могли бути жахливими: промринки через щільність забудови та наявність у павільйонах багатьох горючих товарів горять швидко та сильно.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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