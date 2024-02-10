На 7 километре загорелись контейнеры и магазины (фото)

Опасный пожар потушили 10 февраля одесские спасатели на промрынке “7 километр”. Там загорелось несколько торговых павильонов, но событие могло стать настоящим бедствием, если бы огонь вовремя не взяли под контроль.
На странице Одесского областного управления ГСЧС в facebook рассказали подробности случившегося.
10 февраля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в поселке Авангард по улице Базовая (это территория промрынка “7 километр”). Прибыв на место, пожарные обнаружили, что загорелись два торговых павильона и пламя уже охватило крыши четырех расположенных рядом смежных павильонов.
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Благодаря мастерству пожарных и погодным условиям (не было сильного ветра), спасатели быстро справились с этим пожаром и не дали огню распространиться на расположенные рядом здания и помещения.
Также сообщается, что люди не пострадали: погибших и травмированных, к счастью, нет.
Причина, ущерб и детали случившегося еще устанавливаются. С огнем боролись 28 пожарных, было привлечено 5 единиц техники. Эти цифры говорят о серьезности случившегося — не потуши пожарные огонь вовремя и последствия могли быть ужасными: промрынки из-за плотности застройки и наличия в павильонах множества горючих товаров горят быстро и сильно.