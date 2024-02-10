На 7 километре загорелись контейнеры и магазины (фото)

На странице Одесского областного управления ГСЧС в facebook рассказали подробности случившегося.

10 февраля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в поселке Авангард по улице Базовая (это территория промрынка “7 километр”). Прибыв на место, пожарные обнаружили, что загорелись два торговых павильона и пламя уже охватило крыши четырех расположенных рядом смежных павильонов.

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Благодаря мастерству пожарных и погодным условиям (не было сильного ветра), спасатели быстро справились с этим пожаром и не дали огню распространиться на расположенные рядом здания и помещения.

Также сообщается, что люди не пострадали: погибших и травмированных, к счастью, нет.

Причина, ущерб и детали случившегося еще устанавливаются. С огнем боролись 28 пожарных, было привлечено 5 единиц техники. Эти цифры говорят о серьезности случившегося — не потуши пожарные огонь вовремя и последствия могли быть ужасными: промрынки из-за плотности застройки и наличия в павильонах множества горючих товаров горят быстро и сильно.