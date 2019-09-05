Пожежа на ринку «Черьомушки»: рятувальники розповіли деталі

Для ліквідації пожежі задіяли 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки та майже півсотні рятувальників.
Вчора, 4 вересня, о 18:28 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння на території торгівельного ринку «Черьомушки».
О 18:34, по прибуттю, рятувальники встановили, що сталось загоряння складського одноповерхового приміщення площею 25 кв. м. та сміття на відкритій території на площі приблизно 70 кв. м.
Рятувальники локалізували пожежу о 18:55 та о 19:12 її ліквідували. Загиблих та постраждалих немає.
Пожежно-рятувальні підрозділи залучались за підвищеним номером виклику, у складі 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 46 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, вчора на ринку «Черьомушки» сталася пожежа.
Фото: ДСНС
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