Пожежа на ринку «Черьомушки»: рятувальники розповіли деталі

Для ліквідації пожежі задіяли 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки та майже півсотні рятувальників.

Вчора, 4 вересня, о 18:28 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння на території торгівельного ринку «Черьомушки».

О 18:34, по прибуттю, рятувальники встановили, що сталось загоряння складського одноповерхового приміщення площею 25 кв. м. та сміття на відкритій території на площі приблизно 70 кв. м.

Рятувальники локалізували пожежу о 18:55 та о 19:12 її ліквідували. Загиблих та постраждалих немає.

Пожежно-рятувальні підрозділи залучались за підвищеним номером виклику, у складі 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 46 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, вчора на ринку «Черьомушки» сталася пожежа.

Фото: ДСНС