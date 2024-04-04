Рідні захисника з Одеської області через два роки дізналися про його загибель

Сумну звістку повідомили в Саф’янівській громаді.

Мешканець села Кислиця Іван Самокиш зустрів ворога на самому початку повномасштабної війни в лавах Національної гвардії України. Тоді боєць захищав Маріуполь від російських загарбників.

У квітні 2022 року Іван Самокиш зник безвісти, і лише через два роки, у березні 2024 року, тіло Захисника вдалося знайти та впізнати.

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Саф’янівська сільська рада та її виконавчий комітет висловлюють щирі слова співчуття родині загиблого:

“Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю воїна, який віддав найцінніше – своє життя за мирне небо над Україною. Герої не вмирають, вони продовжують захищати нас із небес!”

“На щиті” в рідне село Герой повернеться в суботу, 6 квітня. Зранку на його честь утворять живий коридор на в’їзді до населеного пункту.

Про деталі поховання буде повідомлено пізніше.