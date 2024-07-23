Добровільна мобілізація: як насправді працюють центри рекрутингу (фоторепортаж)

Нагадаємо, нещодавно ми побували у центрі рекрутингу в одеському ЦНАПі та запитали у начальника центру рекрутингу Військово-морських сил ЗСУ — полковника Віктора Самохіна, чим відрізняється рекрутинг від ТЦК, і чому цей напрям називають «добровільна мобілізація».

Рекрутинговий центр «Південь»

Нашу ревізію ми почали з цивільного рекрутингового центру «Південь». Його відкрили в Одесі в лютому цього року місцеві підприємці та бізнесмени на волонтерській основі. Центр співпрацює з ОК «Південь» і контактує більш ніж із 57 підрозділами та бригадами.

На вигляд це невеликий офіс, у якому присутні керівництво, рекрутери, маркетологи та адміністрація. До них звертаються з Одеси та інших регіонів. Директор рекрутингового центру Олександр Пантюхін каже, що більшість запитів від кандидатів надходить онлайн або за телефоном. Перші етапи рекрутингу не потребують фізичної присутності кандидатів. Це і викликає довіру у військовозобов’язаних до цивільно центру.

— Зазвичай, до нас звертаються ті, хто бажає потрапити в конкретний підрозділ, і ті, хто не визначився, але бажає, щоб їхня цивільна діяльність збігалася з військовою. Ми зводимо людину з командиром, вони спілкуються і приймають рішення. Якщо людина погодилася, вона отримує відношення на переведення до військової частини, ми супроводжуємо її через ТЦК і отримуємо дату початку навчання. Якщо є сумніви, просто чекаємо на остаточне рішення, — каже Олександр Васильович.

За словами рекрутерки Світлани, в армії зараз дуже затребувані цивільні вакансії — кухар, бухгалтер, юрист. А ось найпопулярніші серед кандидатів — оператори дронів і водії, багато хто хотів потрапити у війська ППО. Якщо це жінка, то цінується кадрове діловодство.

— Ми хочемо, щоб люди, які мають професію в цивільному житті, знаходили схоже у військовій діяльності. Багато випадків, коли людей вузьких спеціальностей відправляють до військових частин не за профілем. Та чи вірне це рішення? Але було таке, що до нас направляли людей співробітники ТЦК, — наводить приклад директор рекрутингового центру.

Також у рекрутерів є юридичні партнери, вони консультують військовозобов’язаних і військових. Наприклад, в країні багато СЗЧ — військові, які колись самовільно залишили частини — вони не можуть повернутися до служби через певні юридичні питання.

Поки наша кореспондентка спілкувалася з рекрутерами, до центру прийшов підопічний Руслан. Він звернувся по допомогу тиждень тому — хлопець бажає потрапити на службу до знайомих морпіхів. Нині закінчує деякі процедури, проходить ВЛК і ось-ось поїде на базові військові навчання.

— Про те, що існує напрям, який розподіляє людей в армію за бажанням, я дізнався від знайомого. У його підрозділі з’явилася вакансія оператора БПЛА і я погодився. У мене спеціальність комп’ютерних наук, яка дає змогу в цьому розумітися. Крім того, мені вже 25 років і підлягаю мобілізації. Не скажу, що я дуже хочу на війну, але це краще ніж опинитися в ТЦК (сміється). Звісно, перед тим як прийти до рекрутів, я готувався — морально і фізично. Наразі моя мета — стати корисним на війні, і щоб через мою необізнаність не постраждали люди, — поділився хлопець.

Якби зазначеної вище вакансії не було, Руслан пішов би в артилеристи, бо дружить з математикою. До речі, на диво, у ТЦК підтримують тих, хто добровільно бажає долучитися до військ.

За той час, поки наша кореспондентка перебувала у цивільному центрі рекрутингу кандидати фізично не приходили, але були телефонні дзвінки. Після того, як влада ухвалила новий закон про мобілізацію та після деяких неправомірних вчинків ТЦК, люди бояться діяти. Вони досі не знають, що таке рекрутинг і як правильно долучитися до військ. Тому рекрутери центру розуміють це і весь час інформують населення.

Рекрутинговий центр 3-ї ОШБр

Аби зрозуміти, як працює рекрутинг від окремих військових частин та бригад ми завітали у гості до рекрутингового центру відомої Третьої окремої штурмової бригади (далі — 3-ї ОШБр). В Одесі центр відкрили на початку травня 2024 року, він став четвертим в Україні — також є в Дніпрі, Києві та у Львові.

Нашу кореспондентку в одеському рекрут-центрі зустрів керівник і військовослужбовець із позивним «Тренер». Разом із колегою-побратимом, спираючись на власний досвід, вони консультують і направляють кандидатів. Усі військові підрозділу, навіть командування, починали службу з піхоти та штурму, тож добре знають, що може чекати на людину в майбутньому.

У невеликому офісі є все необхідне, щоб пройти перший етап залучення до війська. Вас проконсультують, дадуть відповіді на прямі запитання та перевірять фізичну підготовку на місці. Щоправда, спершу кандидати проходять реєстрацію онлайн, потім з ним зв’язуються і пропонують відвідати центр. Але в усіх охочих завжди є можливість прийти і наживо поговорити з рекрутером.

З напливом людей буває по-різному: в один день може бути три-чотири людини, в інший — жодної. Але після того, як закінчився термін поновлення військово-облікових даних, до центру почали приходити групами, особливо люди старше 25 років. Навіть військові приводили своїх друзів. Люди розуміють, що колись їм доведеться взяти зброю в руки.

— Людина приїжджає, ми проводимо спеціальне опитування, після чого визначаємо мотивацію кандидата. Також проходить фізичний тест: якщо кандидат впорався, його відправляють до центру комплектування бригади. Долучитися до 3-ї ОШБр бажає багато молоді віком від 18 до 25 років — це десь 75%, решта — це люди, старші за 25 років, вони певний час вагаються, але все одно приходять. Розуміють, що ніж грати в сліпу гру з ТЦК, краще потрапити в підрозділ за бажанням, — каже «Тренер».

Звісно бригада має найбільшу потребу в штурмовиках-піхотинцях, бо військові працюють на передовій, і там постійна ротація. Але й ситуації бувають різні. Нещодавно бригада потребувала водіїв на вантажівки та операторів БПЛА.

— 3-тя ОШБр — найбільший підрозділ у ЗСУ. Тут кожна людина може себе знайти. У нас є новостворений підрозділ роботизованої техніки, також понад пів року діє батальйон безпілотних-літальних апаратів. Наразі в планах відкрити школу FPV-дронів в Одеській області, — пояснює рекрутер.

Бажають приєднатися до бригади й жінки, але їм спочатку пропонують пройти тестовий тиждень, він також для всіх цивільних віком від 18 років. Це потрібно, щоб перевірити свої сили та визначити напрямок діяльності. Після цього починається навчання, під час якого кандидати шукають собі місце в підрозділі. Якщо людині надають вакансію, вона прямує до навчального центру, проходить підготовку за спеціальністю, а далі потрапляє у свій підрозділ. Також «Тренер» стверджує, що новеньких після навчання ніхто не відправляє на передову. Новоспечений має пройти злагодження та знайти спільну мову з колективом.

Питання, яке турбувало кореспондентку «Одеського життя» — що в 3-й штурмовій роблять, якщо кандидата охоплює страх. За словами рекрутерів, у кожної здорової людини має бути страх, але його вчать спрямовувати на ворога. Є психологи, які весь час працюють з людиною поки вона не призвичаюється до умов.