Поривчастий вітер “наламав дров” в Одесі: фоторепортаж

Поривчастий вітер, який вирував в Одесі з учорашнього дня, повалив 4 дерева та 6 великих гілок, наламав багато дрібних гілок та листя. З ранку комунальники вручну та за допомогою спецтехніки наводять лад у місті.
Про це повідомили у прес-службі мерії.
Так, на Французькому бульварі дерево впало на дроти і трамвайні колії, а на розі Пироговської та просп. Гагаріна – на дроти.
Ліквідовують наслідки негоди працівники КП “Міськзелентрест”, КП “Міські дороги”, КП “ЖКС “Черемушки” та КП “ЖКС “Порто-Франківський”.
Наразі вже прибрано повалені дерева та гілки за 7 адресами. На кількох локаціях роботи ще тривають.
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