Поривчастий вітер “наламав дров” в Одесі: фоторепортаж

В одеському Міському саду – яскраве свято (фоторепортаж) Одеський Міський сад… Вихідний… І поки що – без повітряної тривоги. Лунає народна музика, люди в національних болгарських костюмах, пісні і танці. Справжнє свято, якого нам зараз так не вистачає. Це свято – фестиваль болгарської культури, присвячений Дню слов’янської писемності та культури. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

На одеських ліхтарях – вази з квітами (фоторепортаж) У таких випадках зазвичай кажуть: «Трохи краси вам у стрічку!». Не так вже й «трохи», бо підвісні вази з квітами стали з’являться все частіше. І це ще далеко не все: їх буде ще більше. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ