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Порывистый ветер «наломал дров» в Одессе: фоторепортаж

Порывистый ветер «наломал дров» в Одессе: фоторепортаж

Порывистый ветер, который бушевал в Одессе со вчерашнего дня, повалил 4 дерева и 6 крупных веток, наломал много мелких веток и листьев. С утра коммунальщики вручную и с помощью спецтехники наводят порядок в городе.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, на Французском бульваре дерево упало на провода и трамвайные пути, а на углу Пироговской и просп. Гагарина на провода.

ветер повалил деревья

Ликвидируют последствия непогоды работники КП «Горзелентрест», КП «Городские дороги», КП «ЖКС «Черемушки» и КП «ЖКС «Порто-Франковский».

Сейчас уже убраны поваленные деревья и ветки по 7 адресам. На нескольких локациях работы еще продолжаются.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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