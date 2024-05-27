Порывистый ветер «наломал дров» в Одессе: фоторепортаж

Порывистый ветер, который бушевал в Одессе со вчерашнего дня, повалил 4 дерева и 6 крупных веток, наломал много мелких веток и листьев. С утра коммунальщики вручную и с помощью спецтехники наводят порядок в городе.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Так, на Французском бульваре дерево упало на провода и трамвайные пути, а на углу Пироговской и просп. Гагарина на провода.
Ликвидируют последствия непогоды работники КП «Горзелентрест», КП «Городские дороги», КП «ЖКС «Черемушки» и КП «ЖКС «Порто-Франковский».
Сейчас уже убраны поваленные деревья и ветки по 7 адресам. На нескольких локациях работы еще продолжаются.
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