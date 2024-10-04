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Порибалив на півмільйона: на Одещині затримали браконьєра

Порибалив на півмільйона: на Одещині затримали браконьєра

На березі Будацького лиману поблизу села Приморське 3 жовтня правоохоронці виявили факт незаконного вилову риби. Спільними зусиллями співробітників водної поліції, прикордонників та екологів вдалося затримати місцевого жителя, який займався браконьєрством. Чоловік незаконно виловлював рибу, серед якої були гостроніс, бичок, оселедець та ставрида. Про це повідомляє пресслужба ГУНП Одещини.

Під час затримання у порушника було вилучено понад 27 кілограмів риби. За попередніми підрахунками, сума збитків, завданих державі внаслідок незаконного вилову, перевищує 560 тисяч гривень. Цей інцидент вкотре підтверджує необхідність посилення контролю за охороною природних ресурсів у прибережних зонах.

сітки риболовні

Відомості про цей випадок вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді до трьох років обмеження волі.

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