Порибалив на півмільйона: на Одещині затримали браконьєра

Під час затримання у порушника було вилучено понад 27 кілограмів риби. За попередніми підрахунками, сума збитків, завданих державі внаслідок незаконного вилову, перевищує 560 тисяч гривень. Цей інцидент вкотре підтверджує необхідність посилення контролю за охороною природних ресурсів у прибережних зонах.

Відомості про цей випадок вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді до трьох років обмеження волі.

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