Порыбачил на полмиллиона: на Одесчине задержали браконьера

Во время задержания у нарушителя было изъято более 27 килограммов рыбы. По предварительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного государству в результате незаконного вылова, превышает 560 тысяч гривен. Этот инцидент в очередной раз подтверждает необходимость усиления контроля за охраной природных ресурсов в прибрежных зонах.

Сведения об этом случае уже внесены в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает наказание в виде до трех лет ограничения свободы.

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