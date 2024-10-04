Новости Одессы и Одесской области

Порыбачил на полмиллиона: на Одесчине задержали браконьера

Порыбачил на полмиллиона: на Одесчине задержали браконьера

На берегу Будакского лимана вблизи села Приморское 3 октября правоохранители выявили факт незаконного вылова рыбы. Совместными усилиями сотрудников водной полиции, пограничников и экологов удалось задержать местного жителя, который занимался браконьерством. Мужчина незаконно вылавливал рыбу, среди которой были остронос, бычок, сельдь и ставрида. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области.

Во время задержания у нарушителя было изъято более 27 килограммов рыбы. По предварительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного государству в результате незаконного вылова, превышает 560 тысяч гривен. Этот инцидент в очередной раз подтверждает необходимость усиления контроля за охраной природных ресурсов в прибрежных зонах.

Сведения об этом случае уже внесены в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает наказание в виде до трех лет ограничения свободы.

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