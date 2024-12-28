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Погодні умови в Одесі на кінець року: прогноз на 29 грудня

Погодні умови в Одесі на кінець року: прогноз на 29 грудня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 29 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області буде хмарно, але без опадів. Вдень можливий невеликий мороз, а вдень температура повітря може піднятися до 2-4°С.

Прогноз погоди в Одесі на 29 грудня

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В Одесі хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-2°С морозу, вдень 2-4°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 29 грудня

По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5°С морозу, вдень 0-5°С тепла.

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Фото Марії Котової

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