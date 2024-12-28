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Погодные условия в Одессе на конец года: прогноз на 29 декабря

Погодные условия в Одессе на конец года: прогноз на 29 декабря

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 29 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области будет облачно, но без осадков. Ночью возможен небольшой мороз, а днем температура воздуха может подняться до 2-4°С.

Прогноз погоды в Одессе на 29 декабря

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В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-2°С мороза, днем 2-4°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 29 декабря

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, днем 0-5°С тепла.

Выбор редакции: В Одесской области выращивают огромные тыквы прямо на деревьях (фото).

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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