Погода в Одессе начинает портиться: прогноз на 6 октября

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 6 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области будет пасмурно. Ночью возможен небольшой дождь. Воздух днем прогреется до 17-22°С.
Прогноз погоды в Одессе на 6 октября
В Одессе завтра облачно. Ночью небольшой, а днем умеренный дождь.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем составит 20-22°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 6 октября
По Одесской области завтра ожидается облачная погода. Ночью небольшой, днем умеренный дождь, местами гроза.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 17-22°С.
На дорогах области местами видимость во время дождя 1-2 км.
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Автор фото: Анна Баратынская