На Одещині через пильову бурю змінився склад повітря: чи це небезпечно

Як повідомляється на сторінці Центру Facebook, 2 жовтня 2024 року фахівці групи швидкого реагування відібрали проби атмосферного повітря на вміст шкідливих речовин (недиференцій).

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«За результатами досліджень у 2-х пробах виявлено незначне перевищення нормативної величини недиференційованого пилу (перевищення 0,62 та 0,7 мг/м³ при нормі 0,5 мг/м³)», – зазначають у Центрі контролю та профілактики захворювань.

Також фахівці запевнили, що продовжують моніторинг якості повітря і ситуація залишається на контролі.

Як знизити вплив на організм забрудненого повітря?

Міністерство охорони здоров’я України підготувало для населення такі рекомендації на випадок забруднення повітря, наприклад, у разі пилової бурі:

не виходьте з дому без потреби;

зачиніть вікна та двері, вимкніть вентиляційні системи, що забирають повітря з вулиці;

якщо все ж таки вийшли на вулицю, використовуйте респіратор або маску;

приймайте душ кілька разів на день;

частіше проводите вологе прибирання будинку;

пийте більше чистої води.

Як повідомлялося, згідно з даними сервісу моніторингу повітря IQair, станом на 21 вересня 2024 року Одеса була в десятці міст України з найбруднішим повітрям.