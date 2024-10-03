Новини Одеси та Одеської області

На Одещині через пильову бурю змінився склад повітря: чи це небезпечно

На Одещині через пильову бурю змінився склад повітря: чи це небезпечно

Одеський обласний Центр контролю та профілактики захворювань інформує про стан повітря в Одесі та області після того, як кілька днів тому наш регіон накрила пилова буря.

Як повідомляється на сторінці Центру Facebook, 2 жовтня 2024 року фахівці групи швидкого реагування відібрали проби атмосферного повітря на вміст шкідливих речовин (недиференцій).

Ще на тему: Одесу накрила пилова буря: що робити і скільки це триватиме

«За результатами досліджень у 2-х пробах виявлено незначне перевищення нормативної величини недиференційованого пилу (перевищення 0,62 та 0,7 мг/м³ при нормі 0,5 мг/м³)», – зазначають у Центрі контролю та профілактики захворювань.

Також фахівці запевнили, що продовжують моніторинг якості повітря і ситуація залишається на контролі.

Як знизити вплив на організм забрудненого повітря?

Міністерство охорони здоров’я України підготувало для населення такі рекомендації на випадок забруднення повітря, наприклад, у разі пилової бурі:

  • не виходьте з дому без потреби;
  • зачиніть вікна та двері, вимкніть вентиляційні системи, що забирають повітря з вулиці;
  • якщо все ж таки вийшли на вулицю, використовуйте респіратор або маску;
  • приймайте душ кілька разів на день;
  • частіше проводите вологе прибирання будинку;
  • пийте більше чистої води.

Як повідомлялося, згідно з даними сервісу моніторингу повітря IQair, станом на 21 вересня 2024 року Одеса була в десятці міст України з найбруднішим повітрям.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk