Погода в Одесі на 2 грудня: чим порадує перший вихідний зими

За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у суботу, 2 грудня, в Одесі та області буде не по-зимовому тепло та сухо. Вітер продовжить вирувати в регіоні, пориви досягнуть 15-20 м/с.
Погода в Одесі
В Одесі 2 грудня 2023 р. буде хмарно із проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 6-8°С, вдень 11-13°С.
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Погода в Одеській області
В області 2 грудня суттєвих опадів не прогнозується.
Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с, уночі місцями пориви, 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8°С, вдень 8-13°С тепла, на півдні до 17°С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500м.
Нагадаємо, в Одесі, Південному та Тарутині в рамках спеціальної Місії Greenpeace було встановлено три датчики вимірювання радіаційного фону в місті та області. Датчики інформують про стан фону в режимі онлайн.