Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе на 2 декабря: чем порадует первый выходной зимы

Погода в Одессе на 2 декабря: чем порадует первый выходной зимы

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в субботу, 2 декабря, в Одессе и области будет не по-зимнему тепло и сухо. Ветер продолжит бушевать в регионе, порывы достигнут 15-20 м/с.

Погода в Одессе

В Одессе 2 декабря 2023 г. будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 6-8°С тепла, днем 11-13°С.

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Погода в Одесской области

В области 2 декабря существенных осадков не прогнозируется.

Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы, 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 8-13°С тепла, на юге до 17°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

Напомним, в Одессе, Южном и Тарутином в рамках специальной Миссии Greenpeace было установлено три датчика измерения радиационного фона в городе и области. Датчики информируют о текущем состоянии фона в режиме онлайн.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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