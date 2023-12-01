Погода в Одессе на 2 декабря: чем порадует первый выходной зимы

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в субботу, 2 декабря, в Одессе и области будет не по-зимнему тепло и сухо. Ветер продолжит бушевать в регионе, порывы достигнут 15-20 м/с.
Погода в Одессе
В Одессе 2 декабря 2023 г. будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-8°С тепла, днем 11-13°С.
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Погода в Одесской области
В области 2 декабря существенных осадков не прогнозируется.
Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы, 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, днем 8-13°С тепла, на юге до 17°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Напомним, в Одессе, Южном и Тарутином в рамках специальной Миссии Greenpeace было установлено три датчика измерения радиационного фона в городе и области. Датчики информируют о текущем состоянии фона в режиме онлайн.