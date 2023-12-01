Погода в Одессе на 2 декабря: чем порадует первый выходной зимы

Погода в Одессе 1 декабря: каким будет первый день зимы Начало зимы в Одессе и области по прогнозам синоптиков будет мокрым и ветренным. 1 декабря снова объявлено штормовое предупреждение, ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с. Плюсовую температуру разбавит небольшой дождь. ПОДРОБНЕЕ

Чем удивит украинцев декабрь 2023 года По данным синоптиков, первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы. Само собой, периоды похолодания тоже будут, но преобладать все же будут плюсовые значения. ПОДРОБНЕЕ