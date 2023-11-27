Погода в Одесі: чи порадує прогноз на 28 листопада

У вівторок, 28 листопада 2023 року, Одесі та Одеській області знову оголошено штормове попередження. Синоптики прогнозують пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Вночі та вранці збережеться ожеледиця.
За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у другій половині дня 28 листопада очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/с.
У ніч проти 28 листопада в Одесі буде хмарно з проясненнями. У другій половині дня невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с, у другій половині дня пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-4 ° С морозу, вдень 8-10 ° С тепла.
Вночі та вранці збережеться ожеледиця.
Читайте також: Снігу більше не буде: яку зиму обіцяють метеорологи одеситам
У зв’язку з погіршенням погодних умов в одеській мерії просять городян бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки містом:
Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – через сильний поривчастий вітер та дощ можливе падіння гілок та кабелів.
Погода в Одеській області
У другій половині дня очікується невеликий дощ. Вночі та вранці ожеледиця,
місцями туман.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с, у другій половині дня пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-7°С, місцями до 10-12°С, удень 8-13°С тепла, на півночі 3-5°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці ожеледиця, місцями туман, видимість 200-500 м.