Новини Одеси та Одеської області

Погода в Одесі: чи порадує прогноз на 28 листопада

Погода в Одесі: чи порадує прогноз на 28 листопада

У вівторок, 28 листопада 2023 року, Одесі та Одеській області знову оголошено штормове попередження. Синоптики прогнозують пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Вночі та вранці збережеться ожеледиця.

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у другій половині дня 28 листопада очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/с.

У ніч проти 28 листопада в Одесі буде хмарно з проясненнями. У другій половині дня невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, у другій половині дня пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-4 ° С морозу, вдень 8-10 ° С тепла.

Вночі та вранці збережеться ожеледиця.

Читайте також: Снігу більше не буде: яку зиму обіцяють метеорологи одеситам

У зв’язку з погіршенням погодних умов в одеській мерії просять городян бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки містом:

Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – через сильний поривчастий вітер та дощ можливе падіння гілок та кабелів.

Погода в Одеській області

У другій половині дня очікується невеликий дощ. Вночі та вранці ожеледиця,
місцями туман.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, у другій половині дня пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7°С, місцями до 10-12°С, удень 8-13°С тепла, на півночі 3-5°С тепла.

На дорогах області вночі та вранці ожеледиця, місцями туман, видимість 200-500 м.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати