Погода в Одессе: порадует ли прогноз на 28 ноября

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во второй половине дня 28 ноября ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.

В ночь на 28 ноября в Одессе будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, во второй половине дня порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-4°С мороза, днем 8-10°С тепла.

Ночью и утром сохранится гололедица.

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В связи с ухудшением погодных условий в одесской мэрии просят горожан быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки по городу:

Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

Погода в Одесской области

Во второй половине дня ожидается местами небольшой дождь. Ночью и утром гололедица,

местами туман.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, во второй половине дня порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7°С мороза, местами до 10-12°С мороза, днем 8-13°С тепла, на севере 3-5°С тепла.

На дорогах области ночью и утром гололедица, местами туман, видимость 200-500 м.