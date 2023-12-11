Погода в Одесі: який прогноз на 12 грудня

Погода в Одесі 12 грудня

У вівторок в Одесі буде хмарно із проясненнями. Без істотних опадів.

Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 5-7° тепла.

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Погода в Одеській області 12 грудня

У сфері істотних опадів не очікується. Вночі та вранці туман, місцями слабка ожеледиця, ожеледиця.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 2-7° тепла.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.