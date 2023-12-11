Погода в Одессе: какой прогноз на 12 декабря

Погода в Одессе 12 декабря

Во вторник в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ночью и утром слабый туман.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью от 1°С мороза до 1°С тепла, днем 5-7°С тепла.

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Погода в Одесской области 12 декабря

В области существенных осадков не ожидается. Ночью и утром туман, местами слабый гололед, гололедица.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 2-7°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, местами гололедица.