Прогноз погоди в Одесі на 11 лютого
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-6°C морозу, вдень 0-2°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 11 лютого
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-9°C морозу, вдень від 3°C морозу до 2°C тепла.
На автошляхах області видимість добра.
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