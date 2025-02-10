Сквер в Одессе

Прогноз погоди в Одесі на 11 лютого

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Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-6°C морозу, вдень 0-2°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 11 лютого

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9°C морозу, вдень від 3°C морозу до 2°C тепла.

На автошляхах області видимість добра.

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