Церковні свята 30 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

30 листопада в церковному календарі — день пам’яті святого апостола Андрія Первозванного.

Що це за день

Святий апостол Андрій, відомий як Первозванний, належав до числа дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Його називають “першим покликаним”, оскільки саме він разом зі своїм братом Петром став першим учнем Христа. Андрій народився у Віфсаїді, місті в Галілеї, та був рибалкою. До зустрічі з Ісусом він був учнем Івана Хрестителя. Андрій одним із перших почув заклик Христа слідувати за Ним, після чого повністю присвятив себе поширенню Божого вчення.

Після воскресіння Христа апостол вирушив у далекі краї, проповідуючи Євангеліє. Його місіонерська діяльність охопила Малу Азію, Грецію, Скіфію та інші регіони, серед яких сучасна територія України. Згідно з переказами, Андрій зазнав мученицької смерті у грецькому місті Патри, де був розіп’ятий на хресті у формі літери “Х”, нині відомому як Андріївський хрест. Його пам’ять особливо шанують у християнській традиції, вважаючи святого покровителем багатьох народів та одним із засновників Церкви.

Що не можна робити 30 листопада

Не можна веселитися, розважатися, пити алкоголь.

Не слід їсти молочні і м’ясні продукти.

Забороняється займатися прибиранням в оселі.

Народні прикмети 30 листопада

дивилися, який сьогодні день: вогонь яскраво-червоного кольору — до холодної погоди;

вода тиха — зима буде погожою, бурхлива — морозною;

сніг падає і одразу тане — такою буде погода ще 10 днів;

ще не випав сніг — до м’якої зими;

снігу немає — до малосніжної зими.

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