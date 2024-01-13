Погода в Одессе: утешителен ли прогноз на 14 января

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 14 января 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается не сильно морозная, но ветреная погода. На дорогах сохранится гололедица.
Прогноз погоды в Одессе на 14 января
В Одессе завтра облачно. Без существенных осадков. Гололедица.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 3-5°С мороза, днем 0-2°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 14 января
По Одесской области облачно. Без существенных осадков. Гололедица.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 3-8°С мороза, днем от 2°С до 3°С тепла.
На автодорогах области гололедица, ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Напомним, ранее в Одессе и области было объявлено штормовое предупреждение на 14 января из-за усиления юго-западного ветра.