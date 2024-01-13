Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: утешителен ли прогноз на 14 января

Погода в Одессе: утешителен ли прогноз на 14 января

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 14 января 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается не сильно морозная, но ветреная погода. На дорогах сохранится гололедица.

Прогноз погоды в Одессе на 14 января

В Одессе завтра облачно. Без существенных осадков. Гололедица.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 3-5°С мороза, днем 0-2°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 14 января

По Одесской области облачно. Без существенных осадков. Гололедица.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 3-8°С мороза, днем от 2°С до 3°С тепла.

На автодорогах области гололедица, ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Напомним, ранее в Одессе и области было объявлено штормовое предупреждение на 14 января из-за усиления юго-западного ветра.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить